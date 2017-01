Openjobmetis – Vanoli in diretta da Cremona

Openjobmetis - Umana Reyer 60-73

Impegno molto delicato per la Openjobmetis che apre il 2017 sul campo del fanalino di coda Vanoli. Palla a due alle 20,30 di lunedì 2 gennaio, gara raccontata con il consueto liveblog dal nostro giornale. Per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #cremonavarese su Twitter e Instagram. Per visualizzare il live al meglio CLICCATE QUI.