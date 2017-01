Oscar 2017, martedì le nomination. La speranza di “Fuocoammare”

cinema film pellicole locandine

Saranno annunciate il 24 gennaio le nomination per gli Oscar 2017. In pole position per le candidature c’è sicuramente il musical La La Land, ma potrebbero esserci anche tante sorprese. Grande attesa per la possibile candidatura di Fuocoammare di Gianfranco Rosi nella categoria del miglior documentario, già vincitore al Festival di Berlino la scorsa primavera.

L’annuncio dei candidati ai prossimi Academy Awards® sarà trasmesso su Sky Cinema Uno HD, martedì 24 gennaio dalle 14.15, in diretta da Los Angeles. Saranno presenti, insieme al presidente dell’Academy Cheryl Boone Isaacs, star pluripremiate del calibro di Jennifer Hudson (Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2007 per Dreamgirls), Brie Larson (Oscar come migliore attrice protagonista nel 2016 per Room), Emmanuel Lubezki (Oscar per la migliore fotografia nel 2014 per Gravity, nel 2015 per Birdman e nel 2016 per Revenant – Redivivo), Jason Reitman (4 nomination agli Oscar per Juno e Tra le nuvole) e Ken Watanabe (nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista nel 2004 per l’interpretazione in L’ultimo Samurai).

La cerimonia di premiazione dell’89°edizione degli Academy Awards sarà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, domenica 26 febbraio 2016 dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar HD, il canale dedicato ai film premiati con l’ambita statuetta che si accenderà sul canale 304 da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo, tutto in alta definizione e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.