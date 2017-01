Ospedale di Angera, a febbraio riaprono pediatria e punto nascite

È una giornata di attesa ad Angera. Le mamme in presidio permanente da dicembre e alcuni esponenti politici di centrodestra (Lega Nord e Forza Italia) sono davanti all’ospedale Ondoli, dove è arrivato l’assessore regionale Giulio Gallera.

Gli annunci attesi sono due: la riapertura del reparto di pediatria, che avverrà mercoledì 1 febbraio, con un nuovo sistema di turnazione dei pediatri con l’ospedale di Busto Arsizio e il Del Ponte di Varese per permetterne il funzionamento. E la riapertura del punto nascite che sarà lunedì 20 febbraio, con un’annotazione in più: non sarà una riapertura in deroga, ma la Regione ha stabilito che l’Ondoli deve riaprire perché rappresenta un punto importante per il territorio e perché funziona bene e senza rischi. Ripristinata la convenzione tra il consultorio di Sesto Calende e l’ospedale di Angera.

Ad attendere l’assessore ci sono appunto anche le mamme, che nella giornata di ieri (domenica 29 gennaio) hanno incassato l’appoggio dei calciatori dell’Angerese. Tra le mamme in attesa c’è anche Sabrina, simbolo della battaglia per la riapertura del punto nascite: lei partorirà domani, a Cittiglio, altre mamme potranno farlo nuovamente ad Angera.