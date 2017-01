Pagine gialle: il calendario di Gavino Sanna per i vedanesi

gavino sanna

Un gioco tra amici, una dedica affettuosa per il paese che lo ha accolto e per i suoi personaggi principali.

Dopo “La Via Trucis”, mostra di caricature rimasta per un mese ad animare la Biblioteca di Villa Fara Forni, torna il tratto di Gavino Sanna, che questa volta ha creato “Pagine gialle”, un vero e proprio calendario dove per ogni mese è ritratto un personaggio di Vedano Olona.

Disegni affettuosi ma spietati, secondo lo stile che contraddistingue le caricature che il più famoso e premiato pubblicitario italiano utilizza nei suoi disegni, ancora del tutto top secret anche per gli stessi soggetti, che verranno svelati venerdì sera, in un dialogo che Sanna intratterrà con i presenti, parlando di Vedano e dei suoi personaggi.

Gavino Sanna presenterà le “Pagine gialle di Vedano” venerdì 27 gennaio alle 19 a Villa Aliverti, in piazza San Rocco.