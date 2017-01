“Parcheggi interscambio per il Sacro Monte”

Varie dai comuni

Giovedì a Milano si è svolto un incontro sull’Accordo di programma per l’accessibilità al Sacro Monte. Erano presenti la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Varese, il Parco del Campo dei Fiori e la Curia. Per l’amministrazione varesina erano presenti all’incontro il sindaco Galimberti e l’assessore Andrea Civati. Il Comune di Varese ha ribadito la decisione della revoca del parcheggio della Prima Cappella e il collegio di vigilanza ne ha preso atto. Il Comune ha poi illustrato quale è l’ambito in cui si sta muovendo l’amministrazione per il futuro della mobilità al Sacro Monte.

Galleria fotografica Gita d'agosto al Sacro Monte 4 di 46

“Abbiamo comunicato al collegio di vigilanza la volontà di questo Comune di lavorare per migliorare l’accessibilità al borgo e investire sul trasporto pubblico – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – Questi obiettivi sono supportati anche dai buoni risultati delle sperimentazioni di questi ultimi mesi che hanno visto un incremento dell’utilizzo del mezzo pubblico e della funicolare, oltre ad un maggior utilizzo dei parcheggi in zona Stadio di Varese. Abbiamo quindi dato mandato ai tecnici comunali di valutare anche la possibilità di realizzare parcheggi interscambio a valle del Sacro Monte per poter continuare a promuovere il trasporto pubblico come modalità preferita per raggiungere il Sacro Monte. Questo collegato anche all’obiettivo di far rientrare la funicolare di Varese a pieno diritto nell’ambito del trasporto pubblico locale”.