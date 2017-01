Parrucchiere “in nero” e senza qualifiche, maximulta

polizia locale cassano magnago apertura

Un parrucchiere ed estetista che esercitava in modo abusivo. L’hanno scoperto a Cassano Magnago la Polizia Locale e i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro: l’attività, aperta da alcuni anni e in cui si sono alternati come gestori diversi cittadini cinesi – impiegava lavoro nero (una persona su tre presenti al momento del controllo).

L’attività di estetista e parrucchiere non era stata indicata nella SCIA – la comunicazione d’inizio attività – e la persona preposta era priva di adeguata formazione (in questo senso l’attività viene considerata “abusiva”). La Polizia Locale si è occupata delle verifiche amministrative di sua competenza, mentre i carabinieri hanno contestato le violazioni in materia di norme sul lavoro. L’entità complessiva delle sanzioni sarà comunicata in seguito dai carabinieri.

«La nostra Città accoglie a braccia aperte ogni nuova attività imprenditoriale ma alla base di tutto ci deve essere sempre il rispetto delle regole» ha commentato il sindaco della città, Nicola Poliseno. La Polizia Locale cassanese è stata impegnata soprattutto nell’anno 2015 in una serie di controlli amministrativi sulle attività presenti in città.