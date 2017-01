Pasta Reggia – Openjobmetis in diretta

Openjobmetis Varese - Pasta Reggia Caserta 93-74

Seconda giornata di ritorno in LBA: la Openjobmetis gioca in trasferta al PalaMaggiò e cerca punti per lasciare l’ultima posizione in classifica. Palla a due alle 18,15. VareseNews racconta in diretta la partita con un liveblog offerto dalla catena “Da Moreno”, nel quale i lettori possono intervenire o scrivendo nello spazio commenti o usando – su Twitter e Instagram – gli hashtag #casertavarese e #direttavn. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.