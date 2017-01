Petardo contro centro massaggi, una donna in ospedale

Foto varie

Lo scoppio è avvenuto nella serata di sabato 14 gennaio di fronte al centro benessere e massaggi di via Piave 30 ad Azzate, un’attività gestita da personale di origine cinese.

Intorno alle 22.30, secondo le ricostruzione della serata, ignoti hanno fatto esplodere un grosso petardo vicino alle vetrine del locale.

Al suo interno era ancora presente una donna di 47 anni rimasta sotto choc a causa del forte e improvviso boato all’esterno dell’attività. Per lei si è reso necessario anche l’intervento dell’ambulanza e il ricovero in ospedale, fortunatamente in codice verde, poiché nelle fase concitate successive all’esplosione avrebbe anche sbattuto il capo.

Sono accorsi anche i vigili del fuoco che però hanno constata che il botto non aveva causato ulteriori danni e che l’area fosse in sicurezza.

Sui fatti avvenuti indagano i carabinieri della stazione di Azzate per capire se si sia trattato di una bravata o qualcosa di più serio.