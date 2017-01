Pierino e il lupo a teatro

Foto varie

Il debutto di Pierino e il Lupo commissionato dal Teatro dei Bambini di Mosca a Prokof’ev fu un fallimento di pubblico e ricevette poca attenzione.

In quel momento era impossibile prevedere l’enorme successo che avrebbe riscontrato in seguito quest’opera, diventata un classico da sempre apprezzato da adulti e bambini.

La semplice storia narra di Pierino, un bambino coraggioso e molto vivace. Il suo desiderio di avventura lo spinge a disubbidire al Nonno e al suo ordine di non andare nel bosco a caccia di lupi. L’attrazione per il pericolo, però, è più forte degli ammonimenti del Nonno e così il bambino, in compagnia di un Uccellino, un’Anatra ed un Gatto affronterà il Lupo e riuscirà a dimostrare a tutti il suo coraggio.

Lo spettacolo alterna la narrazione (affidata in passato a grandi voci come quelle di Eduardo De Filippo, Dario Fo, Paolo Poli, Roberto Benigni) alla danza, proponendo una breve conclusione interattiva che cerca di coinvolgere i bambini nel mondo magico legato all’ascolto della musica e al riconoscimento degli strumenti che caratterizzano i diversi personaggi.

Produzione Teatro Oscar DanzaTeatro

Regia Daniela Monico

Coreografie Monica Cagnani

Con Martina Battaini, Giulia Dimino, Chiara Montanari, Vittoria Franchina, David Labanca, Jessica Ravanelli, Cecilia Tasca, Milla Kyyro

Dai 3 ai 10 anni

Narrazione/Danza/Interazione

Costo:

Ingresso Spettacoli Intero 10€

Ingresso Spettacoli Ridotto 6€

