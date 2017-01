Pochi fiocchi, molti incidenti per la prima neve dell’anno

Nelle valli sotto la neve

I primi fiocchi hanno cominciato a cadere all’ora di pranzo di martedì 10 gennaio. Prima nel nord della provincia poi anche più in basso, fino a Gallarate. Qualche timido fiocco si è posato anche un po’ più a sud.

È stata la prima nevicata del 2017 e di portata neanche straordinaria. Ma sommata al freddo di questi giorni e al fatto che alla neve siamo sempre meno abituati qualche disagio lo ha creato.

Soprattutto perché in molte zone ha nevicato sufficientemente da coprire il manto stradale ma non abbastanza da giustificare l’uscita degli spazzaneve. Inoltre, in tante zone la prevenzione effettuata attraverso la salatura delle strade ha funzionato a dovere e in altre no (solo a Varese il Comune ha specificato di aver cosparso con 20 tonnellate di sale le strade nella notte tra il 9 e il 10 gennaio).

Durante tutto il pomeriggio abbiamo monitorato la situazione in ogni angolo della provincia grazie anche alle foto dei nostri lettori (le trovate archiviate in questa mappa che riporta l’orario e il luogo della segnalazione).

Il problema in molte strade è stato il fatto che il persistere del freddo ha mantenuto il manto nevoso molto scivoloso. Durante tutto il pomeriggio, infatti, abbiamo continuato a registrare bollettini stradali preoccupanti con auto fuori strada, ribaltamenti e scontri. I principali li abbiamo raccolti in questa infografica.

L‘incidente più eclatante, probabilmente, è quello che si è verificato sul territorio di Maccagno con Pino e Veddasca dove un mezzo sgombra neve si è ribaltato durante le operazioni lungo la località Orascio.

Ecco le notizie degli incidenti di oggi, localizzate soprattutto a nord:

Nel frattempo il bollettino della sala operativa della protezione civile regionale mette in guardia sulle difficoltà relative a viabilità e trasporti a causa della possibile formazione di ghiaccio nelle ore serali, notturne e del primo mattino.