Porte aperte alla Liuc: è tempo di test di ammissione

open day liuc 2015

È tempo di Università Aperta alla LIUC – Università Cattaneo dove gli studenti degli ultimi anni di Scuola Superiore vivranno una giornata da universitari e potranno già sostenere il test di ammissione (obbligatorio solo per chi consegue un voto di Maturità inferiore a 80/100).

L’appuntamento è giovedì 9 febbraio 2017, a partire dalle ore 9, quando le future matricole potranno visitare gli info point dei tre corsi di laurea della LIUC (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria) e scoprire i numerosi servizi offerti dall’Ateneo: borse di studio, stage e placement, scambi internazionali, percorsi in lingua inglese, doppi titoli, certificazioni linguistiche, skills & behaviour, consulenza per lo studio e la ricerca, attività extradidattiche e la Residenza universitaria dove sarà offerto il pranzo al termine della mattinata.

Essere manager e imprenditori nel XXI secolo sarà il tema della presentazione del corso di laurea in Economia, mentre la simulazione di un dibattito processuale nell’aula tribunale servirà a comprendere le dinamiche di un dibattimento, benché studiare Giurisprudenza alla LIUC significhi aprirsi a diverse opportunità professionali dinamiche in cui lo studio del diritto si lega ai temi economici (giurista d’impresa) e della tutela della proprietà intellettuale.

Da sottolineare, inoltre, la possibilità di una doppia laurea Giurisprudenza/Economia in sei anni.

Per Ingegneria, invece, spazio alla fabbrica del futuro grazie alla nuova i-Fab della LIUC, laboratorio di industria 4.0 con cui sperimentare le tecnologie digitali della quarta rivoluzione industriale. Al termine delle presentazioni, i laureati LIUC risponderanno alle domande dei giovani colleghi e forniranno un quadro dei possibili sbocchi lavorativi offerti dall’Università Cattaneo.

Tra i punti di forza della LIUC: il tempo medio di attesa, di soli 3 mesi, per l’inserimento di un laureato nel mondo del lavoro; i programmi di studio all’estero frequentati dal 40% degli studenti grazie a 128 Università partner in 48 Paesi nel mondo e un percorso di laurea triennale in Economia aziendale e management interamente in lingua inglese, oltre a due percorsi Magistrali sempre in inglese.

Degni di nota gli stage garantiti a tutti gli studenti e i laboratori esperienziali per acquisire abilità comportamentali spendibili nel mondo del lavoro.

Da conoscere “Premiamo il merito” che consente di avere riduzioni della retta universitaria del 50% con un voto di maturità compreso tra 97 e 100 e del 25% con un voto tra 94 e 96. Riduzioni rinnovabili negli anni successivi mantenendo il merito accademico.

PROGRAMMA

9.00 Registrazione partecipanti ECONOMIA aula C229

10.00 – 11.30 Essere manager e imprenditori nel XXI secolo Prof. Alberto Bubbio Scuola di Economia, LIUC – Università Cattaneo

GIURISPRUDENZA aula Tribunale

10.00 – 12.00 Simulazione di un dibattito processuale

Avv. Chiara Calcagno – Avv. Daniele Loglio

Scuola di Diritto, LIUC – Università Cattaneo

INGEGNERIA i-FAB LIUC

10.00 – 11.30 Laboratorio “La Fabbrica del Futuro”.

Sperimenta oggi le tecnologie digitali della quarta rivoluzione industriale.

Prof. Tommaso Rossi – Ing. Giovanni Pirovano

Scuola di Ingegneria, LIUC – Università Cattaneo

Al termine dei seminari Question Time:

i laureati LIUC rispondono alle domande degli studenti e presentano i possibili sbocchi lavorativi.

13.00 Pranzo presso la Residenza LIUC offerto dall’Università

14.00 Visita al Campus LIUC con gli studenti del Team d’accoglienza

15.00 Test Ammissione LIUC a.a. 2017/2018 – iscrizione on line www.liuc.it/test