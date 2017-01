Porte aperte alle Cappelle del Sacro Monte

pittori, quadri, dipinti, sculture

In seguito al successo dell’apertura straordinaria dei vetri con visita guidata della Terza Cappella durante il periodo di Natale, il Sacro Monte di Varese, la Parrocchia di Santa Maria del Monte e la Fondazione Paolo VI, in collaborazione con Archeologistics, propongono per tutto l’anno liturgico 2017 l’apertura programmata dei vetri delle restanti 13 cappelle, garantendo al pubblico visite guidate ad orari fissi.

Ogni mese verrà aperta e presentata una delle cappelle della via sacra. Le visite guidate si terranno di domenica o nei giorni festivi. Sono previste, inoltre, le aperture di tre cappelle durante i sabato sera d’estate, così da poterne ammirare gli interni in una scenografica atmosfera notturna.

Le visite guidate saranno su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti e a orari fissi con un costo di 5 € a persona. Sarà, inoltre, possibile acquistare un “abbonamento” a 50 euro, valido per una persona, che consentirà di partecipare a tutte e 13 le visite guidate, prenotando il proprio turno di visita.

Segue il calendario completo delle aperture con il dettaglio degli orari di visita e del punto di ritrovo:

Domenica 5 febbraio 2017, apertura IV cappella (La Presentazione al tempio), h 11, 14.30, 17

Ritrovo al Centro Espositivo mons. Macchi (I cappella)

Domenica 5 marzo 2017, apertura VII cappella (La Flagellazione), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso la VII cappella

Domenica 26 marzo 2017, apertura I cappella (L’Annunciazione), h 11, 14.30, 17

Ritrovo al Centro Espositivo mons. Macchi (I cappella)

Domenica 16 aprile 2017, apertura XI cappella (La Resurrezione), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso l’XI cappella

Domenica 28 maggio 2017, apertura XII cappella (L’Ascensione), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso la XII cappella

Sabato 3 giugno 2017, apertura XIII cappella (La Pentecoste), h 18, 21.30

Ritrovo presso la XIII cappella

Sabato 1 luglio 2017, apertura X cappella (La Crocifissione), h 18, 21.30

Ritrovo presso la X Cappella

Sabato 22 luglio 2017, apertura VI cappella (L’Orazione nel Getzemani), h 18, 21.30

Ritrovo presso la VI cappella

Martedì 15 agosto 2017, apertura XIV cappella (L’Assunzione della Vergine), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso la Casa Museo Pogliaghi

Domenica 10 settembre 2017, apertura VIII cappella (La Coronazione di spine), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso la VIII cappella

Domenica 8 ottobre 2017, apertura V cappella (La Disputa nel tempio), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso la V cappella

Mercoledì 1 novembre 2017, apertura IX cappella (La Salita al Calvario), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso la IX cappella

Domenica 19 novembre 2017, apertura II cappella (La Visitazione), h 11, 14.30, 17

Ritrovo presso il Centro Espositivo mons. Macchi (I cappella)

Per informazioni e prenotazioni si prega di telefonare al 328 8377206 o di scrivere a info@sacromontedivarese.it o info@archeologistics.it.