Porto richiama Befane da tutta la Valceresio

epifania

Venerdì 6 gennaio Porto Ceresio festeggia l’Epifania con una nuova iniziativa.

E’ stato infatti indetto il concorso “Befane in… porto”, primo raduno delle Befane della Valceresio, organizzato dall’associazione Nuova Ceresio.

Per partecipare basta arrivare travestiti: befane, befanini e befanoni si troverannodalle 12 alle 16 in piazza Bossi e versando un contributo di 2 euro (che andranno in beneficienza) potranno concorrere, sfilando davanti ad una giuria che alle 16.30 proclamerà il vincitore.

Alle 15, nella Chiesa di Sant’Ambrogio sarà possibile ascoltare il racconto dell’Epifania con la cerimoni del bacio di Gesù Bambino.

Alle 16 è previsto l’arrivo della Befana in piazza Bossi con tante sorprese.

Prima, a partire dalle 12, sarà possibile approfittare degli stand gastronomici allestititi in piazza con polenta, spezzatino, zola e salamelle.