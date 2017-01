Precipita da un ponteggio, interviene l’elisoccorso

elisoccorso

Il 118 è intervenuto – con ambulanza, auto medica ed elisoccorso – a Lonate Pozzolo, per una persona precipitata: si tratta di un operaio caduto da una impalcatura.

(foto d’archivio)

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in zona industriale, in via Giovanni XXIII: l’uomo – italiano, intorno ai 50 anni – è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, la Polizia Locale e gli ispettori dell’ATS, ex ASL.

(articolo aggiornato alle ore 15.30 di mercoledì 18 gennaio)