Premio Mario Berrino, ancora qualche giorno per partecipare

Quasi 1500 opere giunte dal 2008 e con l’ultima edizione ancora in corso per l’invio degli scritti, 20 le regioni d’Italia rappresentate, 9 gli stati esteri da cui sono pervenuti gli scritti, 20 fra istituzioni pubbliche e partners privati che hanno dato un loro contributo per lo sviluppo della manifestazione, l’inaugurazione della “Passeggiata dell’amore-Mario Berrino” nel settembre 2014 e la posa della piastrella con lo stemma del Comune di Ispra sul Muretto di Alassio nell’ottobre 2014 e il lancio di “Scrivi l’amore Channel” lo scorso dicembre: questi alcuni fra i numeri e gli atti maggiormente significativi della rassegna letteraria “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino che, quest’anno, compie dieci anni.

«La finale di domenica 12 febbraio 2017 sarà l’occasione per celebrare un traguardo da numero 10 per la rassegna letteraria – sottolineano Gianpietro Roncari, Presidente dell’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” e Davide Pagani, patron del concorso letterario – ci sarà modo di ringraziare tutti coloro che in questi 10 anni hanno dato un contributo determinante per lo sviluppo della rassegna, ovvero, anzitutto, tutti gli scrittori che hanno partecipato, il Comune di Ispra assieme alla Biblioteca comunale, la famiglia Berrino, l’amico Pier Franco Quaglieni, cofondatore del Centro Pannunzio di Torino, l’amico Claudio Lippi, il Comune di Alassio, il Consiglio regionale della Lombardia, la Provincia di Varese e tutti i partners privati ed associazioni che ci hanno offerto supporto e aiuto per la buona riuscita manifestazione».

Due le sezioni concorsuali in gara quest’anno: quella dedicata alla poesia e quella dedicata al racconto o lettera d’amore. Queste le modalità di partecipazione ovvero chiunque potrà inviare uno scritto a tema d’amore sotto forma di lettera, poesia o racconto di massimo 500 parole. Previste due categorie: quella dedicata ai giovani fino 17 anni compiuti entro la data di chiusura del concorso, ovvero entro domenica 15 gennaio 2017, e quella dedicata agli adulti. Ciascun concorrente potrà inviare, assieme ai propri dati personali, un’opera inedita, ovvero mai pubblicata o presentata ad altri concorsi, entro domenica 15 gennaio 2017.

Lo scritto dovrà essere mandato alla mail concorso@amicimarioberrino.it assieme ai propri dati personali oppure si potrà inviare l’opera compilando l’apposito modulo nell’area dedicata del sito www.amicimarioberrino.it/premio-mario-berrino/regolamento/. La finale, che decreterà il decimo vincitore, selezionato da una giuria qualificata si svolgerà a Ispra, sul Lago Maggiore, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 16,00. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.amicimarioberrino.it.