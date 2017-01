Preparare la calza per la befana al salone Estense

Calza della befana, epifania, camino

Dal 2 al 5 gennaio 2017 al salone Estense di Varese si aspetta la Befana.

Un appuntamento pomeridiano per le famiglie ideato dall’Associazione 23&20 e realizzato in collaborazione con il Comune di Varese, che permette ai bambini in questi giorni di “passaggio” di attendere l’ultima festa delle vacanze di Natale giocandoin allegria.

«Dalle 16;00 alle 17:30 realizziamo insieme alle assistenti della befana la calza con il pannolenci: decorandola e personalizzandola con il nostro nome. Verra poi messa la notte del 5 gennaio sul camino o fuori dalla porta per farla riempire dalla buona vecchietta – racconta Sonia Milani, Presidente dell’Associazione 23&20, che organizza l’evento “Aspettando la Befana” – Un momento da trascorrere insieme ai nostri bambini, nei giorni post natalizi, quando ancora siamo avvolti dalla magia delle feste».

Il laboratorio che “prepara la calza” si conclude alle 17. 30 spettacolo di magia per tutti: protagonista l’illusionista Ale Bellotto.

L’appuntamento è tutti i pomeriggi dal 2 al 5, dalle 16 alle 18.30. Non è necessaria prenotazione, ma il salone verrà chiuso proprio alle 17:30, con l’inizio dello spettacolo di magia che poi durerà circa un’ora.

Il pomeriggio, consigliato per i bambini dai 3 anni, prevede un contributo di € 2,50 a bambino ed è gratuito per gli adulti. Per informazioni: info@23eventi.it – telefono: 3358782686