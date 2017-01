Presentate le squadre maschili e femminili di pallanuoto della VON

Da quest’anno Varese può vantarsi di avere ben due squadre di pallanuoto che giocheranno nel campionato nazionale. Ad affiancare la grande squadra della VON femminile che gioca in A2 infatti, quest’anno si aggiunge anche quella maschile che l’anno scorso è riuscita a staccare il biglietto per il campionato di serie B nazionale vincendo il campionato di serie C. Per la squadra femminile che disputerà il campionato di A2 quest’anno la novità è che tra le fila delle atlete si aggiunge anche una giovane californiana, Bailey Wickliffe, chiamata a dare una mano alle compagne.

Sono state presentate questa mattina in Comune le due squadre maschili e femminili che tra qualche giorno inizieranno i rispettivi campionati dando il via al calendario delle partite. A salutare gli atleti c’erano il sindaco Davide Galimberti e l’assessore allo Sport Dino De Simone. A presentare le squadre c’erano il presidente della associazione sportiva VON, Fabio Fabiano e gli allenatori Rudy Cattino per la squadra maschile e Gionato Gesuato Gallo per quella femminile.

L’associazione sportiva VON, Varese Olona Nuoto, si allena nella piscina “Fausto Fabiano” di via Copelli a Varese ed è formata da 14 squadre dalle giovanili ai professionisti. In Italia è tra le 5 società ad avere tutte le categorie per fascia di età tra squadre maschili e femminili.

“Un grande orgoglio per la città che dimostra ancora una volta il valore sportivo di Varese a tutti i livelli – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – Grazie per il vostro impegno e per la passione che mettete nel vostro sport, il vostro lavoro è prezioso perché oltre ai risultati sportivi di cui Varese è fiera siete un esempio positivo per tanti giovani e ragazzi. L’elemento educativo di ogni sport infatti, è un grande dono per qualsiasi comunità. In questo senso dobbiamo però anche lavorare sugli impianti sportivi di Varese. Nel disegno complessivo della città rientra anche il potenziamento dei luoghi dove fare sport e stiamo cercando le giuste opportunità di finanziamento per poter investire anche in questo campo.

“Siete portatori di bellezza e di sani valori e principi – ha detto Dino De Simone, assessore allo Sport – voi siete i cittadini di oggi e di domani e la fatica che fate per raggiungere i vostri obiettivi è di esempio per tutti. Una società che si basa su valori sani è una società migliore”.