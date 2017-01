Primo giorno in Borsa per Banco Bpm

borsa prima piazza affari

Il gruppo bancario italiano nato dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, a partire da oggi lunedì 2 gennaio sarà quotato in borsa e sarà quotato con il titolo “Banco Bpm” nell’indice FTSE MIB che comprende i titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari.

L’azione del nuovo Banco Bpm in apertura delle contrattazioni varrà 2,3 euro con una capitalizzazione di 5,5 miliardi di euro. Può contare su 2.467 filiali, di cui 79 in provincia di Varese, circa 25mila dipendenti e 4 milioni di clienti. Ha un attivo di oltre 171 miliardi di euro, quasi 120 miliardi di impieghi e una quota di mercato dell’8,2%. È il terzo gruppo bancario dopo Intesa Sanpaolo e Unicredit. Il Banco Bpm ha un cda composto da 19 consiglieri, il presidente è Carlo Fratta Pasini (Banco Popolare) mentre l’amministratore delegato è Giuseppe Castagna (Bpm). La sede legale è in piazza Meda a Milano, mentre a Verona resta la sede amministrativa. (Fonte, “Il futuro che vogliamo” Piano strategico 2016-2019)