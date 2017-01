Pro Patria, niente di serio per Santana. Solo 80 biglietti per Lecco

Varie tigrotti

Una buona notizia e una brutta in casa Pro Patria.

Partiamo dalla bella: le condizioni di Mario Santana, che ha lasciato il campo per un guaio muscolare dopo circa 20’ di gioco contro la Virtus Bergamo, non sono preoccupanti e gli accertamenti medici svolti hanno evidenziato che non ci sono lesioni.

Questo il comunicato della società:

Dopo l’infortunio che ha costretto Mario Santana ad abbandonare anticipatamente il terreno di gioco nel corso della partita di domenica, la valutazione clinica dello staff medico dell’Aurora Pro Patria 1919 ha documentato un lieve risentimento muscolare al tricipite surale. Per conferma, il giocatore si è sottoposto ad esame ecografico che ha escluso nuove lesioni strutturali.

La brutta notizia invece non dipende dalla società biancoblu, ma dalla questura di Lecco, che ha messo a disposizione dei tifosi della Pro Patria solo 80 biglietti per la gara di domenica 15 gennaio (ore 14.30) al “Rigamonti-Ceppi”. Anche il direttore generale tigrotto Salvatore Asmini ha commentato amaramente questa decisione nel post-partita di domenica: «Abbiamo provare a “trattare”, cercando di far aumentare il numero di tagliandi, ma non c’è stato verso. Dispiace perché la nostra tifoseria è importante per noi e ci sta sostenendo molto in questo momento».