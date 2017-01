Pronti per il battesimo ortodosso nel lago ghiacciato

Il lago ghiacciato è pronto per il battesimo ortodosso

Tra una settimana assisteremo ad un evento che ci lascerà senza fiato, sebbene seduti di fronte al camino e coi caloriferi accesi a sfogliare le pagine del giornale col telefono o su pc.

Perché guardare un gruppo di persone che si immergono nel lago di Ghirla al mese di gennaio ci farà sentire la pelle d’oca alta una spanna.

Eppure sarà così, ed è una questione di fede.

Il prossimo 19 gennaio infatti un gruppo di fedeli ortodossi si immergerà per ben tre volte nel lago. Se ci sarà ghiaccio, questa cerimonia avverrà rompendo lo strato superficiale per generare una figura a forma di croce.

I fedeli si immergeranno tre volte per farsi poi il segno della croce ogni volta che usciranno con la testa.

Si tratta della ricorrenza del battesimo di Gesù nel fiume Giordano; il rito prevede che sia prima il parroco a immergersi, e poi i fedeli. Dopo la cerimonia viene acceso un grande fuoco e si festeggia con bevande calde. Il lago, come dimostrano le foto scattate oggi, è completamente gelato, e le acque seppellite da una coltre di ghiaccio piuttosto spessa, tanto che neppure grossi sassi lanciati sono riusciti a scalfirlo. Il tutto si terrà alle 15 in località “Eden” dove è presente un piccolo molo di attracco.