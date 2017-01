Lugano: Facebook, social network, amicizie virtuali. Nella foto uno smart phone e un PC connessi al social network Facebook. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Proseguono i corsi social organizzati dall’Associazione Commercianti di Luino, in collaborazione con gli Enti Bilaterali della Provincia di Varese.

Sono in programma tre attività formative: docente Fulvio Julita, professionista del settore che già ha tenuto corsi su questo argomento in Ascom Luino a novembre/dicembre dello scorso anno.

Il primo corso, della durata complessiva di 8 ore, inizierà tra pochi giorni, lunedì 30 gennaio e proseguirà lunedì 6 febbraio nell’orario 9.00/13.00.

“IL WEB MARKETING PER LE PICCOLE IMPRESE – ovvero cosa fare giorno dopo giorno per arrivare agli obiettivi” è il titolo del corso che propone questi argomenti:• le domande giuste per valorizzare il proprio brand; • fissare agli obiettivi del racconto d’impresa; • sito e social media: quali canali usare; • impostare lo storytelling e definire il calendario editoriale; • organizzare la gestione e misurare i risultati; • scrivere contenuti originali e che arrivino al cuore​.

Altri due corsi sono in programma a marzo. Lunedì 6 marzo giornata intera di formazione (orario 9.00/13.00 e 14.00/18.00) per imparare a creare e gestire una mailing list e una newsletter: “GUIDA ALL’UTILIZZO DI MAILCHIMP”.

Lunedì 13 marzo, altra giornata intera di formazione (orario 9.00/13.00 e 14.00/18.00) per apprendere come creare un sito web in poche ore, senza essere un programmatore: “GUIDA ALL’UTILIZZO DI JIMDO”.

I corsi sono aperti a tutti: sono gratuiti per i soci Ascom Luino; hanno un costo di € 120 (Iva compresa) per gli altri.

Per informazioni/iscrizioni tel. 0332.543.984, e-mail formazione@ascomluino.com, www.ascomluino.com