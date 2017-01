Prostituzione in appartamento, 4 denunciati

prostituzione

I Carabinieri della Stazione di Legnano hanno denunciato a piede libero 3 uomini e una donna, ritenuti responsabili a vario titolo di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento personale.

L’attività messa in atto dagli uomini dell’Arma è scaturita dalla segnalazione di un continuo andirivieni di uomini da un appartamento posto al secondo piano di un condominio del centro cittadino.

I controlli sono culminati venerdì pomeriggio con l’irruzione dei Carabinieri nei locali indicati, all’interno dei quali hanno trovato un cittadino cinese 48enne e una connazionale 45enne. Grazie al rinvenimento di agende, appunti e telefoni cellulari, gli operanti hanno accertato come l’appartamento, locato a nome dell’uomo, venisse utilizzato per l’attività di meretricio della donna, promossa con la pubblicazione di annunci su siti on-line.

Gli stranieri sono quindi stati denunciati, rispettivamente, per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento personale, in quanto la 45enne ha rifiutato di fornire dichiarazioni in merito all’attività.

Gli ulteriori accertamenti svolti hanno permesso inoltre di individuare, nella giornata di ieri, due legnanesi di 42 e 54 anni, che si facevano carico del pagamento del canone di affitto dei locali e per questo entrambi denunciati per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento personale.