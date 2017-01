Qualità dell’aria pessima: smog a livelli elevati

smog pm10 pianura padana

Una camera a gas. Così è la Pianura Padana dopo giorni di alta pressione e aria stagnante. I livelli di inquinamento nel basso Varesotto sono allarmanti: la qualità dell’aria è definita “Pessima” dato che i livelli di PM10 sono ben al di sopra dei valori ritenuti normali. Va un po’ meglio nella parte alta della provincia, anche se Varese presenta livelli “mediocri”.

Le previsioni del tempo annunciano una tregua in questa cappa di smog: si annuncia nuvolosità estesa che potrà portare un po’ di nevischio in Valtellina oltre quota 1000m. Qualche goccia di pioggia in pianura, per lo più da metà giornata su Mantovano, Bresciano e Cremonese. Vento in quota debole da ovest, in graduale intensificazione. Al suolo debole variabile.

I rilievi nelle stazioni di Arpa indicano la situazione particolarmente pesanti:

a Varese: qualità aria mediocre con PM10 superiori al limite 71 invece di 50

a Busto Arsizio: qualità aria pessima a Busto 118 pm10 e 101 pm2,5

a Gallarate: qualità dell’aria pessima con 120 PM10 e 107 pm2,5

a Saronno: qualità dell’aria 134 PM10 e pm 2,5 a 117

a Fagnano Olona qualità dell’aria pessima 131 PM10

A questo link si può verificare la qualità dell’aria del proprio comune