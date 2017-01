Quando potremo vedere Varese dal Bernascone

L’obiettivo finale della ristrutturazione del Bernascone, il campanile della basilica di San Vittore a Varese, in occasione dei 400 anni della sua nascita è ambizioso e turistico: permettere agli utenti di poter godere della vista dalla cima del campanile, che è stata definita “unica” e sicuramente suggestiva.

I fondi che la Chiesa Varesina va cercando, con l’aiuto di privati e con il supporto di un comitato legato a questi lavori avranno non solo lo scopo di provvedere alle necessarie opere di manutenzione dello storico campanile, ma anche permettere una attività fino ad ora preclusa ai più. Avrà quindi un impatto anche con la città, e la sua attrattività: quello che fino ad ora era patrimonio dei sagrestani e dei vigili del fuoco, sarà una possibilità per tutti i cittadini e per i turisti.

I tempi sono ancora lunghi, però: tra la situazione attuale e la vista panoramica ci sono ricerche di fondi, progetti, studi di fattibilità, commesse. E – circa – un milione e mezzo di euro. Ma alla fine, un altro pezzo di città sarà fruibile per chi se la vuole godere “a 360 gradi” .