Quando via Marcobi era bellissima

corso verbano - ora via marcobi

Diciamocelo: anche per i varesini, una via Marcobi così è quasi irriconoscibile.

Eppure, concentrandosi un poco, la parte sinistra è ancora così: i tavolini, per esempio, sono quelli del caffè Bosisio, che ancora oggi accolgono chi beve un caffè o un aperitivo tra le colonne dei portici. Quello che è cambiato totalmente, è lo sfondo a destra: che oggi porta con se una realizzazione in cemento armato del dopoguerra (della Ferro Cementi Armati di Felice Rusconi, che ha realizzato anche l’edificio di Piazza Diaz a Milano che ospita la celebre terrazza Martini) ma che quando si chiamava ancora “Corso Verbano” la splendida atmosfera di inizio secolo che si nota anche in fotografia.

La cartolina- testimonianza è stata “stanata” da Raffaele Faraci nel gruppo di Facebook “Vecchia Varese“, che raccoglie questo e altri memorabilia della città giardino e conta già quasi 500 partecipanti.