Quante sono le chiese a Gallarate?

neve Gallarate 10 gennaio 2017

Quante sono, in totale, le chiese di Gallarate? Molti conoscono le chiese parrocchiali (che sono, in totale, dieci), qualche altra chiesa è ben visibile e nota per l’antichità delle strutture e per la posizione centrale, come ad esempio San Pietro o San Rocco. Ma altre sono quasi nascoste allo sguardo, ad esempio la microscopica Chiesetta dell’Annunciazione o Santa Maria al Montello dei Ronchi o quella dedicata a San Pio V a Cascinetta, per non dire di quelle dentro agli oratori.

La Pro Loco di Gallarate ha reso disponibile online, in formato sfogliabile, il volume – pubblicato una decina di anni fa – che contiene le schede di tutte le chiese cittadine: storia, opere d’arte, curiosità e tradizioni locali (come quella del “diavoletto” un tempo usato per spaventare i bambini). La pubblicazione si trova qui. L’unica scheda che nel frattempo si è evoluta è quella di Moriggia: la chiesa prefabbricata è stata sostituita dalla parrocchiale del 2007, l’edificio cattolico più recente della città.

Ah, la risposta alla domanda del titolo è: 24

Si parla di chiese cattoliche. I luoghi di culto non cattolici riconosciuti sono invece due: la Sala del Regno dei Testimoni di Geova e la Chiesa Cristica Evangelica, entrambe in via Sorgiorile.