Quattro fisarmoniche in concerto a San Vito

Dopo le festività natalizie e con l’anno nuovo l’Associazione Amici della chiesa di San Vito propone a Somma Lombardo, domenica 29 gennaio alle 17, un nuovo concerto.

Si tratta del concerto della Fisorchestra, quattro fisarmoniche (Direttore e fisarmonica solista M°Livia Bisighini), con un repertorio che va da Brahms a Verdi, da Albinoni ad Astor Piazzolla, passando per Wagner e altri grandi della classica.

Come sempre, il ricavato dell’evento sarà utilizzato interamente per l’ordinaria manutenzione e per i restauri della chiesa di San Vito, alla cui opera si dedica appunto l’associazione.