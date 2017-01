Quattro incontri per scoprire cos’è l’affido famigliare

logo progetto affido terzo genitore

L’esperienza dell’affido famigliare raccontata in una serie di quattro appuntamenti, tra film e incontri con le famiglie coinvolte. È la nuova serie d’iniziative del progetto che da due anni e mezzo coinvolge un gruppo di famiglie, due cooperative e gli operatori del Comune di Gallarate.

«Chiunque può diventare un affidatario, persino un single» spiega l’assessore al welfare Francesco Liccati. «La condizione richiesta è che abbia spazio nella propria vita nella propria casa per accogliere. Che abbia la disponibilità affettiva e scelga di accompagnare, per un tratto di strada, bambini e ragazzi senza la pretesa di cambiarli. È fondamentale che ci sia sempre la consapevolezza della presenza della famiglia naturale di chi viene accolto». L’affido è infatti un percorso che coinvolge entrambe le famiglie – quella naturale e quella affidataria – dei bambini. L’affido si suddivide in residenziale (il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria per un massimo di due anni) e a tempo parziale (parte della giornata o alcuni giorni della settimana).

Il tutto, sotto la supervisione dei Servizi sociali e degli operatori delle cooperative La casa davanti al sole e Naturart, che nel 2014 hanno partecipato insieme ad un bando di Fondazione Cariplo e che nel tempo hanno costruito il percorso con diverse famiglie del territorio.

«L’amministrazione ci crede, diamo un contributo economico importante alle famiglie affidatarie e perciò, vogliamo che la possibilità di far parte di questo cammino raggiunga il maggior numero di persone» continua l’assessore. Ecco perché a partire dal 24 gennaio organizziamo quattro serate, diverse tra loro, rivolte alla popolazione. Un film, un documentario, un incontro di formazione e una tavola rotonda. L’obiettivo finale è allargare il numero di persone affidatarie e perciò il numero di minori che potranno beneficiare di giorni, ore, settimane, mesi e anni, trascorsi in un ambiente “familiare”».

Di seguito il programma. A tutti gli incontri interverrà personale dei Servizi sociali e operatori.

• Martedì 24 gennaio (ore 21, scuderie Martignoni in via Venegoni 3) proiezione del film “Nemiche amiche” con il commento del critico cinematografico Angelo Croci.

• Martedì 31 gennaio (ore 21 scuderie Martignoni) proiezione del film documentario sull’affido con le testimonianze di famiglie e operatori.

• Martedì 7 febbraio (alla Girandola, via Vigorelli angolo via Olona) primo incontro di conoscenza e formazione con le famiglie interessate a un percorso di affido.

• Sabato 25 febbraio (dalle 10 alle 12 alla sede della 3SG Camelot) tavola rotonda sui temi dell’affido e dell’accoglienza. Si tratterà di un excursus di iniziative, progetti e proposte che il Comune di Gallarate ha sperimentato e attuato in questi anni. Nel corso della mattinata verrà presentato il testo “L’affido partecipato nelle voci dei protagonisti”.