Quindici caricature per il calendario vedanese di Gavino Sanna

Ci sono il vigile Michelangelo, il dottore e l’assessore alla cultura. L’amica della moglie e il mitico edicolante Natale, ma anche l’amata Itala “che gli ha punzecchiato il sedere centinaia di volte”.

E’ stato davvero divertente ieri sera per i tanti vedanesi intervenuti alla presentazione del calendario “Le pagine gialle di Vedano”, sentir raccontare e vedere ritratti alcuni riconoscibilissimi personaggi del paese in quindici caricature di Gavino Sanna, il più famoso dei pubblicitari italiani che dal 1978 vive per gran parte dell’anno proprio a Vedano, il paese della moglie Lella Fontana.

Sanna li ha voluti tutti in carne ed ossa alla serata, per raccontare su ognuno un piccolo aneddoto, un ricordo, una storia legata alla sua affettuosa relazione con il paese che da tanti anni lo ha accolto con affetto e discrezione.

Un paese a cui, oggi che gli impegni di lavoro sono diventati meno pressanti, dedica progetti e opere, come la bella mostra “Via Trucis” allestita l’anno scorso a Villa Fara Forni.

Il calendario, che si apre con un omaggio alla moglie, è davvero divertente ma, come ha sottolineato lo stesso Sanna, mai cattivo: “Nelle mie caricature, che sono una delle mie passioni, non c’è mai cattiveria, quella semmai la affido alle didascalie. La caricatura non è come una foto, è una forma d’arte assolutamente onesta che svela qualcosa in più di quello che gli altri vedono di te, e per me è sempre una manifestazione d’affetto“.

E infatti nulla lega tra loro i personaggi scelti per il calendario se non l’amicizia e la simpatia che Sanna prova per loro: persone che conosce da una vita o che ha incontrato proprio a Vedano, all’edicola del paese o davanti a un piatto di cassoeula.

La serata si è chiusa con una sorpresa dell’Amministrazione: un balletto hip hop affidato a cinque giovani ballerini che indossavano le magliette realizzate con le caricature di Gavino Sanna.

Il calendario, realizzato con la collaborazione di Vedano Impresa e dell’Amministrazione comunale, è in vendita e può essere richiesto negli uffici comunali.