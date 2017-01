Rapina ad un furgone di tabacchi, bottino da 60 mila euro

Foto generiche di Marnate

Rapina a mano armata ad un furgone carico di tabacchi, in pieno giorno. Il fatto è avvenuto attorno alle 11 di ieri, giovedì, quando tre malviventi a volto coperto, dei quali uno impugnava una pistola, hanno intimato l’alt al conducente di un mezzo carico di stecche di sigarette mentre transitava in via San Sebastiano, nei pressi dell’omonima chiesetta all’angolo con via Vittoria nella frazione di Nizzolina.

Mentre l’uomo armato teneva sotto tiro il conducente del furgone, gli altri due si sono messi all’opera per trasbordare il carico di bionde dal furgone ad un altro mezzo col quale poi si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Una volta allontanatisi è stato lanciato l’allarme al 112 che ha provveduto a mandare sul posto i carabinieri della stazione di Gorla Minore, supportati dai colleghi del comando di Saronno e della scientifica di Varese.

Le indagini per risalire all’identità dei rapinatori proseguono. Il valore del carico asportato si aggira attorno ai 60 mila euro.