Recupero di Lecco, la Pro Patria propone l’8 febbraio

Varie tigrotti

Lecco – Pro Patria è stata l’unica partita rinviata della passata giornata di Serie D. Tanto se ne è parlato, ma ora c’è da decidere quando verrà disputato il recupero.

Ovviamente l’intenzione della società biancoblu è quella di scendere in campo dopo il big match contro il Monza del 29 gennaio. La proposta della dirigenza Tigrotta è per il prossimo mercoledì 8 febbraio, dopo la trasferta di Ciserano del 5 febbraio e prima dell’incontro in casa contro la Virtus Bolzano del 12.

Una mezza conferma dell’indiscrezione sulla data è arrivata dal direttore generale Salvatore Asmini, a margine del derby Juniores giocato nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio a Morazzone contro il Varese, terminato 1-1. Per la cronaca le reti sono state siglate da Mauro per il Varese nel primo tempo, mentre per la Pro Patria ha pareggiato nella ripresa Giacomo Colombo, che ha già esordito in prima squadra nella gara di Coppa Italia in casa della Bustese.