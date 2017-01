Riapre il mercatino dell’usato

L’Alveare, l’associazione senza scopo di lucro nata da pochi mesi a Buguggiate, riapre domani, mercoledì 1° febbraio.

Si tratta di un mercatino dell’usato che nasce con uno scopo preciso: raccogliere denaro che verrà utilizzato e reinvestito nel paese; sarà impiegato per il decoro urbano o per altre iniziative utili alla cittadinanza.

Il mercatino è allestito nella sede del centro anziani, in via Triste, e sarà aperto ogni mercoledì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.

In occasione di San Valentino sarà organizzato anche un rinfresco, occasione per ritrovarsi e dare un’occhiata ai tanti oggetti messi in vendita a prezzi calmierati.