Riapre la Casa degli Scarabocchi, ed è subito festa

Scarabocchi

Incontri con l’arte per bambini da 4 a 11 anni, in collaborazione conla Biblioteca A.Senn e il Comune di Ranco. Entrata libera.(offerta per i materiali 5 euro)• 28 Gennaio, Sabato 15:00 – 17:15. “Il circo di Alexander Calder”.• 25 Marzo, Sabato 15:00 – 17:15. “La grande onda di Hokusai”.• 29 Aprile, Sabato 15:00 – 17:15. “La giungla di Gaugin”.• 20 Maggio, Sabato 15:00 – 17:15. “La finestra di Magritte”.Laboratori di manualità creativa per bambini da 4 a 11 anni(con tessera).• 4 Febbraio, Sabato 15:00 – 17:15. Raccontando la storia dell’arte:L’Arte greca. “Storie di Dei ed eroi ”.•11 Febbraio, Sabato 15:00 – 17:15.Vocabolario del linguaggio visivo:Lo spazio, in compagnia di Piet Mondrian.•18 Febbraio, Sabato 15:00 – 17:15. Gioca con l’arte: “L’arte asoqquadro”di Ursus Wehrli.•25 Febbraio, Sabato 15:00 – 17:15. Aria di Carnevale: “Elmer,l’elefante vaiopinto”, leggendo David Mckee.• 4 Marzo, Sabato 15:00- 17:15.in libertà: esercizigrafici per liberare l’espressività.• 11 Marzo, Sabato 15:00 – 17:15. “Vi racconto una storia”.Illustriamo una fiaba a sopresa.• 18 Marzo, Sabato 15:00 – 17:15. Giornata dell’ospite “Il pratofiorito”: acquerello steineriano con Luisa Rapizzi.• 25 Marzo, Sabato 15:00 – 17:15. Raccontando la storia dell’arte:L’arte romana. Le monete.• 1 Aprile, Sabato 15:00 – 17:15. Pesce d’Aprile: “Koinobori”, Le carpe volanti.• 8 Aprile, Sabato 15:00 – 17:15. Laboratorio Pasqua: “Dall’ uovo alla gallina”.• 15 Aprile, Sabato 15:00 – 17:15. Vocabolario del linguaggio visivo:“Feelings on colour”, i colori caldi e freddi.• 6 Maggio, Sabato 15:00 – 17:15. “Pink Free clay day”: ideare erealizzare il proprio progetto con l’argilla rosa.• 13 Maggio, Sabato 15:00 – 17:15. Quando non c’erano ipennarelli…Laboratorio sui colori naturali.• 27 Maggio, Sabato 15:00 – 17:15. Raccontando la Storia dell’arte:L’arte bizantina.Il mosaico.• 3 Giugno, Sabato 15:00 – 17:15. Vocabolario del Linguaggio visivo:Il Nero e il Bianco.• 10 Giugno, Sabato 15:00 – 17:15. Disegno ‘en plein air’ nel Parcodella Quassa.• 17 Giugno, Sabato 15:00 – 17:15. I generi artistici: Il paesaggio.• 24 Giugno, Sabato 15:00 – 17:15. Pittura collettiva o pittura matta(tema da definire con i bambini).