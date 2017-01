“Riapriremo la pediatria, ma la situazione è complessa”

«È stato fatto un errore e ho chiesto scusa. Ci siamo impegnati a riaprire e riapriremo entro la fine di gennaio. Gli sforzi messi in atto sono stati tanti. Ma non sono bastati». L’assessore al Welfare regionale Giulio Gallera risponde così al consigliere della Lega Nord Emanuele Monti che chiede spiegazioni della situazione all’Ondoli.

L’INTERVENTO INTEGRALE DURANTE L’AUDIZIONE IN AULA

( minuto 49.49)

http://www.mediatecaconsiglio.lombardia.it/mediafiles/view/4842/2#