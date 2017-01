Ribaltamento in A-8, lunghe code

Foto varie

Incidente stradale lungo la A-8 questa mattina, 5 gennaio, attorno alle 10: un’auto si è ribaltata fra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano.

Il veicolo è stato raggiunto dai soccorritori del 118 di Como, giunti sul posto anche in elicottero e supportati dai vigili del fuoco del distaccamento di Milano, oltre che dalla Polstrada.

Ancora da chiarire la dinamica, e le condizioni degli occupanti ma sembra che l’auto abbia perso il controllo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: società autostrade comunica che alle 10.10 la coda in direzione sud era di un chilometro, saliti rapidamente a 3 dopo una quindicina di minuti.

Nel tratto interessato dallo scontro in senso inverso, in direzione Varese, erano presenti pesanti rallentamenti per curiosi.

Il codice d’intervento dei mezzi sanitari – l’ambulanza della Cri di Legnano e l’Eli Como – è rosso

(articolo aggiornato alle ore 10.40 del 5 gennaio 2017)