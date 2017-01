Riconosce il ladro, recuperata bici rubata a Castano Primo

varie gallarate

Una bicicletta rubata a Castano Primo è stata rintracciata a Busto Arsizio dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di via Ugo Foscolo, che ha denunciato il ladro (foto di repertorio).

Qualche giorno fa un agente del Commissariato, libero dal servizio, aveva saputo che il cliente di un negozio di Castano, dopo aver fatto la spesa, non aveva più trovato la bicicletta che pochi minuti prima aveva lasciato all’esterno, appoggiata al muro.

L’agente ha visionato le immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza di cui è fornito il negozio, che riproducevano le fasi del furto, e ha subito riconosciuto il ladro come un pregiudicato marocchino di 30 anni residente a Busto.

Sabato pomeriggio lo stesso agente, mentre effettuava il servizio sulla Volante, transitando in via Milazzo ha incrociato il marocchino in sella alla bicicletta rubata, e lo ha fermato. Il ladruncolo, messo alle strette, ha confessato il furto della bici, che è stata restituita al proprietario, ed è stato denunciato per furto aggravato.