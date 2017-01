Riflettori puntati su Caronnese – Cuneo

Foto della Caronnese Calcio

Domenica 22 gennaio (ore 14.30) ci sarà la terza giornata per il Girone A di Serie D e la gara più attesa è quella del “Comunale” di Caronno Pertusella, dove la Caronnese ospiterà il Cuneo. Il Legnano, in piena crisi societaria, proverà a tenere aperta la striscia positiva, mentre la Varesina cerca punti salvezza a Bra.

CARONNESE – CUNEO: Grande attese per quello che sarà la gara più importante della terza giornata di ritorno. La Caronnese prima in classifica ospiterà il Cuneo, sicuramente una delle squadre più in forma del campionato, che due settimane fa si è imposto al “Franco Ossola” e punta deciso a rientrare nella lotta per il primato. Corno e compagni non vogliono però farsi sottrarre il primo posto e vorrà sfruttare il fattore campo per mettersi in tasca altre tre punti e mantenere la vetta solitaria.

BRA – VARESINA: Non se la passa bene la Varesina, che è a secco di vittorie da oltre due mesi e vede sempre più vicina la zona playout. A Bra sarà così uno scontro salvezza da non sbagliare per la squadra di mister Marco Spilli, che in classifica è appaiata a quota 19 proprio ai giallorossi piemontesi. Servirà ritrovare solidità difensiva e serenità, per quanto possibile, per uscire da questa situazione negativa.

LEGNANO – GOZZANO: La situazione fuori dal campo è di caos totale, con il patron Paolillo che ha dato le dimissioni ma non riesce a vendere la società. Al contrario la squadra, pareggiando 0-0 a Casale, ha lasciato dopo tanto tempo l’ultimo posto il classifica, lasciando il fardello nelle mani della Bustese. La squadra di mister Fabrizio Salvigni vuole tenere aperta la striscia positiva che dura da quattro giornate e contro il Gozzano proverà a ripetere quanto di buono fatto ultimamente.

IL PROGRAMMA DELLA 3a GIORNATA (domenica 22 gennaio alle ore 14.30): Bra – Varesina; Caronnese – Cuneo; Casale – Verbania; Legnano – Gozzano; OltrepoVoghera – Borgosesia; Pinerolo – Folgore Caratese; Pro Sesto – Chieri; Pro Settimo – Bustese; Varese – Inveruno.

CLASSIFICA: Caronnese 41; Varese 39; Chieri 38; Cuneo 36; Borgosesia 33; Pro Sesto 31; Inveruno, Casale 30; Folgore Caratese 24; Gozzano 23; OltrepoVoghera 20; Bra, Varesina 19; Pinerolo, Pro Settimo 17; Verbania 16; Legnano 14; Bustese 13.