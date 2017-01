Rinviata Lecco – Pro Patria

Foto varie di calcio

Alla fine hanno vinto neve e ghiaccio. La gara in programma domani, domenica 15 gennaio alle ore 14.30 tra Lecco e Pro Patria è stata rinviata a data da destinarsi.

La neve caduta sulla città lariana ha coperto campo e spalti dello stadio “Rigamonti-Ceppi” e si è trasformata in ghiaccio. Ancora più che il terreno di gioco, sono le tribune a non essere agibili e a sancire il rinvio della partita è stata l’ordinanza del sindaco di Lecco Virginio Brivio, come da comunicazione della società lecchese:

«La Società Calcio Lecco 1912 S.r.l. comunica che, a seguito delle avverse condizioni metereologiche e conseguente ordinanza del Sindaco di divieto utilizzo dell’impianto sportivo, la gara di campionato di serie D Lecco – Aurora Pro Patria in programma domenica 15/01/2017 è rinviata a data da destinarsi».

Stringato il comunicato in casa Pro Patria: