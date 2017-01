Riprendono gli appuntamenti da Boragno

Foto varie

Dopo la pausa per le feste natalizie riprendono gli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio. Ecco il dettaglio dei primi appuntamenti del 2017.

Sabato 14 gennaio alle 16.30 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Io resto così” di Debora Scalzo, pubblicato nell’ottobre dello scorso anno dalla casa editrice Ibiskos Risolo. La giovane autrice originaria di Asti, che da anni vive e lavora a Milano, esordisce nella letteratura con questo romanzo d’amore in grado di trascinare il lettore in un vortice di sensazioni profonde attraverso parole quasi cantate.

Domenica 22 gennaio alle 17 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione di “Missione Giöbia, storia di roghi e luci”, il volume a fumetti che inaugura la collana “iTablet” pubblicata dalla casa editrice B300. Saranno presenti Andrea Della Bella, Marilena Lualdi, Chiara Massazza e Tiziano Riverso, i quattro autori del volume che raccoglie storia e curiosità sulla Giöbia, la più nota e amata tradizione di Busto Arsizio che si rinnoverà giovedì 26 gennaio. Ospiti speciali i due più grandi esperti e appassionati della storia di Busto: Luigi Giavini e Ginetto Grilli.

Sabato 14 gennaio alle 16 sarà inaugurata presso lo Spazio Arte Carlo Farioli, in via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio, la mostra “O terra di Ionia” dell’artista Federico Simonelli, organizzata in occasione del 73° anniversario dello sterminio di alcuni lavoratori della “Ercole Comerio” di Busto Arsizio. Le commemorazioni prevedono anche altri eventi nel corso della giornata: l’elenco completo delle iniziative in programma è disponibile sul sito www.comercole.it/it/articolo.html?news=85.

La mostra proseguirà fino a domenica 29 gennaio nei seguenti orari: dal giovedì al sabato dalle 16.30 alle 19, domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.