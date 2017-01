Ritardi con le Poste, convocato un incontro in prefettura

Poste lombardia

Prefettura, Provincia e Poste riunite intorno a un tavolo per discutere dei disservizi di queste ultime settimane. L’incontro di svolgerà venerdì 3 febbraio alle ore 11.

«Dopo la lettera che ho scritto per chiedere di intervenire in merito ai disservizi delle Poste Italiane – spiega il presidente della Provincia Gunnar Vincenzi -, il Prefetto di Varese Giorgio Zanzi ha subito convocato un incontro. Ringrazio il Prefetto per la sensibilità e la celerità con cui ci ha convocato per affrontare e risolvere quello che è a tutti gli effetti un grave disagio».

Proprio nei giorni e nelle scorse settimane alcuni sindaci e cittadini avevano segnalato alla Provincia ritardi nella consegna delle corrispondenza. «Ritengo che quello fissato per venerdì sia un momento importante – continua Vincenzi -. Ho già chiesto ai sindaci di tutta la provincia di segnalarci tutti i disagi registrati nei lori comuni in relazione ai servizi di Poste Italiane. In quella sede chiederò personalmente ai vertici regionali di Poste Italiane una pronta risoluzione dei problemi, perché i tempi delle rassicurazioni sono finiti».