Ritrovata la Bmw nera rubata in Svizzera

Quell’auto rubata in Svizzera e sospettata di aver trasportato ladri che entravano in azione nei paesi dell’hinterland varesino.

Una Bmw nera che aveva già superato un inseguimento lo scorso 29 dicembre a Busto Arsizio è caduta nella rete dei controlli stradali messi a punto dai carabinieri per le festività natalizie.

Infatti nel centro abitato di Viggiù, i carabinieri hanno intercettato l’autovettura, mettendo in fuga gli occupanti e scongiurando il possibile verificarsi di furti in zona.

Sul veicolo sono in corso verifiche da parte degli investigatori per rilevare impronte o altro particolari che possano far risalire all’identità degli occupanti.