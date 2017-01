Ritrovata Vania Antenucci, si era rifugiata in una baita

Ore di ansia e di preoccupazione, poi poco dopo le 19, la buona notizia: Vania Antenucci è stata ritrovata e sta bene.

La donna, riferiscono i soccorritori, dopo essere uscita di strada con la sua auto lungo la mulattiera che conduce all’Alpe Viasco, a Curiglia con Monteviasco, ha abbandonato il mezzo e ha trovato rifugio in una baita poco distante.

“E’ infreddolita e un po’ confusa – confermano i Vigili del fuoco di Luino che l’hanno cercata per tutto il pomeriggio – ma in buone condizioni di salute”. Sul posto, dopo la notizia del ritrovamento, sono giunti anche i soccortsi sanitari, per ulteriori accertamenti sulle condizioni della donna. All’intervento hanno preso parte anche gli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Cnsas.

Resta ora da capire cosa ci facesse in Val Veddasca la 44enne residente a Locarno, che aveva fatto perdere le sue tracce giovedì scorso dopo una visita a casa dei genitori a Gordola.