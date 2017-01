“Riveder le stelle” insieme a Dante

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

“Riveder le stelle”. È il titolo dell’incontro in programma il 3 febbraio alle ore 21 a Villa Gianetti di Saronno. Organizzano l’Associazione Accademia Diciannove e la sezione saronnese dell’Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – si propone di esplorare la personalità di Dante alla luce del pensiero postmoderno, per verificarne la reciproca distanza e, allo stesso tempo, verificare la possibilità di assumere il Poeta come punto di riferimento per orientarsi fra le macerie del pensiero destrutturato tipico del nostro tempo».