Rosa Radom – Openjombetis in diretta

Openjobmetis Varese - Rosa Radom 62-69

Ennesima trasferta europea per una Openjobmetis in difficoltà sia sul fronte della Coppa, sia su quello del campionato. I biancorossi sfidano a partire dalle 18,30 di oggi – martedì 10 febbraio – i polacchi del Rosa Radom. Seguite con noi la partita con il liveblog offerto dalla catena “Da Moreno“: per partecipare i lettori possono scrivere nello spazio commenti o usare (su Twitter e Instagram) uno dei seguenti hashtag, #eurovarese o #direttavn. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.