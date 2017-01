Ruggito a Caserta, l’Openjobmetis non è più ultima

Openjobmetis - Usak

Varese spezza la serie nera in campionato e dopo cinque sconfitte di fila torna a festeggiare due punti pesantissimi in ottica salvezza. La Openjobmetis sbanca Caserta, regala a Caja il primo successo in Serie A dal suo ritorno e approfitta delle sconfitte interne di Pesaro e Cremona (con Torino e Trento) per agguantare i marchigiani e lasciare la Vanoli da sola sul fondo della classifica.

Successo davvero d’oro quello dei biancorossi, che avevano dato corposi segni di ripresa con Torino e Sassari senza però muovere la graduatoria, e che invece erano naufragati in Germania nell’ultima giornata di coppa. La squadra vista al PalaMaggiò però è la versione buona, grazie soprattutto a prove maiuscole di quattro uomini che meritano più degli altri gli applausi: poker composto da Anosike (21 rimbalzi!), Johnson, Maynor e Ferrero, autori dei punti che hanno abbattuto a più riprese le resistenze bianconere. Il quartetto ha anche spesso nascosto le mancanze dei compagni, molti insufficienti, e traghettato l’intera Openjobmetis al traguardo di una gara quindi imperfetta, ma condotta in porto con pieno merito.

Già, perché Varese ha guidato nel punteggio per quasi tutti i 40′, ha saputo soffrire ma anche ripartire e mettere alle corde una Pasta Reggia arginata nelle sue bocche da fuoco principali: i punti di Sosa (22) vanno soppesati al netto di errori e forzature, quelli di Watt sono giunti senza continuità e forse il solo Putney è riuscito a decollare più spesso del previsto. Merito della difesa di Caja, talvolta spruzzata di zona, che è stato collante anche nei momenti più difficili, in particolare all’inizio dell’ultimo quarto quando nessuno era più in grado di fare canestro. Da lì in poi Varese, che prima a tratti aveva attaccato molto bene, ha trovato i classici canestri al momento giusto: non tantissimi, ma fondamentali per costringere la Juve a forzare, a esagerare, a sbagliare. E a perdere.

PASTA REGGIA CASERTA – OPENJOBMETIS VARESE 80-86 (21-28, 43-47; 62-66)

CASERTA: Sosa 22 (6-14, 2-8), Bostic 10 (2-4 da 3), Diawara 3 (1-2, 0-6), Puntney 20 (3-8, 4-6), Watt 12 (5-7, 0-1); Cinciarini 6 (2-3, 0-2), Gaddefors 3 (1-1 da 3), Giuri 4 (1-1, 0-3), L. Johnson (0-1). Ne: Riccio, Ventrone, Cefarelli. All. Dell’Agnello.

VARESE: Maynor 21 (5-12, 2-6), D. Johnson 26 (5-7, 4-8), Eyenga 7 (0-9, 1-4), Ferrero 15 (1-2, 2-5), Anosike 10 (4-6); Avramovic 3 (1-1), Pelle 4 (1-3), Bulleri, Cavaliero (0-2), Kangur (0-1). Ne: Devita, Canavesi.

ARBITRI: Mazzoni, Vicino, Calbucci.

NOTE. Da 2: C 18-36, V 17-43. Da 3: C 9-31, V 9-23. Tl: C 17-23, V 25-35. Rimbalzi: C 36 (10 off., Diawara, Watt 7), V 42 (8 off., Anosike 21). Assist: C 12 (Sosa 6), V 5 (Eyenga 2). Perse: C 12 (5 con 2), V 14 (Johnson, Avramovic 3). Recuperate C 11 (Watt 3), V 5 (Anosike 2). Usc. 5 falli: Pelle, Ferrero, Watt. F. tecnico: Watt e Anosike (22.19).