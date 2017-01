Ryanair regina delle app

Ryanair Malpensa Siviglia

Il turismo va sempre più a braccetto con il mondo digitale. Così anche le classifiche acquistano nuovi interessi.

Ryanair, come riportano il magazine di Webitmag e altri siti specializzati , vince un altro primato: la prima app scaricata in Europa nel settore turistico.

“L’applicazione per mobile di Ryanair – scrive il sito – ha messo a segno ben 17 milioni di download, confermandosi la numero uno in Europa sia su iOS sia su Android nel settore dei voli. Il boom di utilizzo si è registrato nell’ultima settimana di dicembre e nella prima di gennaio, con un aumento del 70% delle visite”.

Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha affermato: “Stiamo costantemente migliorando la nostra app per mobile e siamo lieti di constatare che i clienti stanno approvando i nostri aggiornamenti e le nuove funzioni. Hanno fatto diventare la app la numero uno tra tutte quelle di voli in Europa. Le visite sono cresciute del 70% nel periodo delle vacanze e il traffico proveniente dai dispositivi mobili supera le visite da desktop. Questo è il motivo per il quale stiamo sviluppando ogni nuova caratteristica digitale con un’ottica mobile come parte delle implementazioni del nostro programma Always Getting Better.”