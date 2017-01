San Vittore, scoperta la targa dedicata al restauro

E’ stata scoperta questa mattina, domenica 15 gennaio, al termine della messa delle 10 nella Basilica di San Vittore a Varese, la targa dedicata al restauro del fonte battesimale del Battistero di San Giovanni alla presenza di monsignor Luigi Panighetti, del “prevosto emerito” monsignor Gilberto Donnini e del Lions Club Varese Host.

«”Host” è la dizione che si dà al Lions club più vecchio, una sorta di primogenitura – spiega Piermaria Morresi, presidente del Lions Club all’epoca dei lavori -. Il fonte è la pietra più importante che si può toccare fisicamente che testimonia la parte più antica di Varese, anche prima che Varese fosse città. Simboleggia la storia civile e religiosa della città. È quanto ha legato di più la collettività nei secoli fino ad arrivare a noi, un luogo centrale di unione tra le Castellanze per la celebrazione del sacramento. Idealmente tutta Varese è nata dal quel battesimo. La lunga storia del Lions Club Varese Host e del fonte ha ispirato l’attenzione in particolare per il restauro che, una volta di più stringe il rapporto con la città».