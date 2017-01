Sant’Antonio “salvato” dai fedeli

Sono stati attimi di paura, questa sera, alla cerimonia del falò.

La statua di sant’Antonio, portato in processione prima dell’accensione della pira, ha”sbandato” pericolosamente (forse per il vento, o per un cedimento di una parte della struttura che lo portava, la dinamica non è certa) e ha rischiato di cadere a terra.

Solo il provvidenziale istinto di chi lo trasportava, e l’aiuto degli Angeli Urbani che gli stavano intorno ha evitato il peggio.

Nel video gli attimi di suspence e il lieto fine, con il santo che entra nella chiesa di sant’Antonio alla Motta