Saronno vince il big match 3-2, bel successo per lo Yaka, il Cus cade

#B2M #iLoveVolley #VolleyAddictedYaka Volley Malnate 3 - US Argentia Gorgonzola 07^ Giornata Serie B Maschile 2016/2017Malnate (VA) - 26 novembre 2016Guarda la gallery completa su www.volleyaddicted.com(credit image: Morotti Matteo/www.VolleyAddicted.com)

Bocconi Sporteam Milano – CUS Insubria Volley: 3-2 (22-25; 28-26; 25-19; 18-25; 15-13)

Sconfitta esterna per il Cus Insubria, che perde 3-2 in casa della Bocconi. La sfida tra accademici si risolve dopo cinque set tiratissimi, nei quali i milanesi hanno avuto lo spunto finale decisivo. I varesini si ritrovano così al decimo posto, mentre la Bocconi risale una posizione in classifica passando dal dodicesimo all’undicesimo posto.

Yaka Volley Malnate – Pallavolo Olbia 3-1 (23-25, 25-21, 25-18, 25-15)

Prima giornata di ritorno e subito lo Yaka sui prende la rivincita su Olbia che all’andata in terra sarda aveva vinto per 3-1. Lo Yaka restituisce il favore giocando poco convinta nel primo set, ma dal secondo in poi è tutta un’altra musica, riuscendo a vincere tre parziali di fila. Presente a Malnate Simone Anzani, centro di Verona in A1 che proprio allo Yaka ha iniziato il suo percorso.

Pallavolo Saronno – Tipiesse Mokamore Cisano 3-2 (25-18, 21-25, 23-25, 25-12, 15-11)

Match molto tirato e a tratti spettacolare a Saronno. La Tipiesse Mokamore, nonostante la sconfitta, gioca una buona gara e si mantiene saldamente nelle prime posizioni grazie al punto conquistato, lasciando così aperto tutti i discorsi. Gli amaretti con questa vittoria rimangono al primo posto, ma vedono accorciare le distanze dai Diavoli Rosa, che si portano a una sola lunghezza dalla vetta.

CLASSIFICA: Saronno 37; Diavoli Rosa 36; Tipiesse Mokamore 34; Sant’Antioco 30; Concorezzo 26; Sarroch 22; Yaka, Lombarda Motori 21; Olbia 19; Cus Insubria 18; Bocconi 11; Segrate 10; Gorgonzola 9; Silvio Pellico 0.