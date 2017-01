“Scaviamo in condizioni estreme”

La fatica vinta solo dalla forza d’animo. E dal desiderio di fare in fretta. Perché se nove persone sono state estratte vive dall’albergo di Rigopiano sepolto dalla neve, altre potrebbero essere ancora lì, a respirare aria dalle “sacche” che si sono create tra i resti dell’hotel (nella foto una delle stanze dell’albergo)

“Ma l’aria finisce e noi dobbiamo fare in fretta” dice Luca Boldrini responsabile del Soccorso Alpino di Varese. “Noi sappiamo cosa vuol dire operare in condizioni critiche ma avere la fretta come compagna è anche peggio. Non ho chiamato in queste ore i miei compagni partiti per Farindola, lo farò questa sera (sabato 21 gennaio ndr) per parlare un po’ con loro, sapere come stanno, come sta andando”.

Dalla Lombardia giovedì sono partite cinque squadre, uomini e mezzi, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico; ieri alle 19 altre cinque squadre. Arrivati alle 3.30 del mattino gli uomini hanno riposato un poco e poi si sono messi al lavoro.

“Tra di loro c’è anche un varesino, Maurizio Bianchi, di Leggiuno ‘un ragazzo’ di 50 anni – scherza Luca Boldrini – forte e coraggioso. Della 19esima delegazione lariana abbiamo mandato i più forti, i migliori”.

“Con le dieci squadre lombarde ci sono mezzi, fuoristrada ma anche motoslitte; poi gli uomini sono dotati di sci, scarponi, pale e sonde”.

L’ultimo bilancio parla di nove persone tirate fuori vive dalle macerie, cinque vittime accertate e 23 dispersi.

Mappe alla mano bisogna scavare. E cercare di battere la morte sul tempo.